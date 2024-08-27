На Одещині до військової частини повернули трьох ексв'язнів, які підписали контракти та зникли з навчального центру
В Одеській області правоохоронці повернули до військової частини трьох військовослужбовців, які підписали контракт на службу в ЗСУ в місцях позбавлення волі. 24 серпня чоловіки покинули територію навчального центру
Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь", підполковник Олексій Міщенко в коментарі "Радіо Свобода".
За його словами, цей випадок є "спробою використовувати цей час на власний розсуд". Водночас Міщенко наголосив: інформація, що мобілізовані мали зброю, коли покидали навчальний центр, не відповідає дійсності.
"Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало…Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад", - пояснив Міщенко.
В. о. начальника управління комунікацій ОК "Південь" запевнив, що у військовій частині проведуть перевірку й винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", - додав він.
- 24 серпня на Одещині троє мобілізованих військовослужбовців покинули територію полігону. Вони раніше підписали контракт на службу в Силах оборони, повідомляло місцеве видання "Думська".
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