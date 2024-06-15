На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цькування 2-річної дитини працівниками приватного дитсадка в Одеській області: він звернувся до поліції
Про це Лубінець повідомив у telegram.
"Обурений випадком жорстокого поводження з дитиною у приватному дитячому садочку на Одещині! У дописі, що шириться мережею інтернет, виявили цькування дворічної вихованки закладу в селищі Великодолинське.Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували", - написав він.
Омбудсмен вказав, що ще більше його обурює те, що після звернення батьків дівчинки, керівництво закладу проігнорувало інцидент.
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Відтак, Лубінець поінформував, що звернувся до головного управління Нацполіції в Одеській області з закликом провести якісне та неупереджене розслідування. Він також зазначив, що взяв цю справу на особистий контроль.
"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", - наголосив Лубінець.
- Раніше у Чернівцях суд визнав ексдиректорку гімназії винною у булінгу учнів. На неї наклали адміністративне стягнення у розмірі 1020 гривень.
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