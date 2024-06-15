На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував

Про це Лубінець повідомив у telegram.

"Обурений випадком жорстокого поводження з дитиною у приватному дитячому садочку на Одещині! У дописі, що шириться мережею інтернет, виявили цькування дворічної вихованки закладу в селищі Великодолинське.Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували", - написав він.

Омбудсмен вказав, що ще більше його обурює те, що після звернення батьків дівчинки, керівництво закладу проігнорувало інцидент.

Читайте також: Що таке булінг, як на нього реагувати, як захистити дитину від цькування

Відтак, Лубінець поінформував, що звернувся до головного управління Нацполіції в Одеській області з закликом провести якісне та неупереджене розслідування. Він також зазначив, що взяв цю справу на особистий контроль.

"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", - наголосив Лубінець.