На одному з енергетичних об'єктів Київщини знайшли тіло слюсаря, - Міненерго

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Як зазначається, тіло працівника було виявлено під час огляду енергетичного об'єкта.

"Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті не повідомляється.