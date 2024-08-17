На одному з енергетичних об'єктів Київщини знайшли тіло слюсаря, - Міненерго
У Київській області на енергетичному об'єкті було знайдено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Як зазначається, тіло працівника було виявлено під час огляду енергетичного об'єкта.
"Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть", - йдеться у повідомленні.
Причина смерті не повідомляється.
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У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.
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