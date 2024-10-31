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На початку повномасштабного вторгнення РФ Баканов влаштував свого сина в СБУ, - розслідування

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2024 четвер
15:11
Суспільство Син Івана Баканова Артур Лазаренко

Колишній очільник Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині

Зміст

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

За інформацією джерел видання, на початку повномасштабного вторгнення Баканов влаштував свого сина в СБУ на посаду лейтенанта в 6 управління департаменту контррозвідки.

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу під час повномасштабного вторгнення.

Від відповідей на запитання журналіста про те, як він потрапив до СБУ, чим займався до цього, та що робить на посаді, Артур Лазаренко втік та відмовився розповідати про "особисте життя", зазначають у виданні.

Сам Іван Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни". Згодом він надіслав журналістам уточнення, у якому розповів, що його син з дитинства будує військову кар'єру. Зокрема, його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі й в зоні бойових дій", - зазначив Баканов.

У пресслужбі СБУ підтвердили виданню, що Лазаренко був прийнятий на службу 21 березня 2022 року, у період, коли Іван Баканов очолював відомство. Там також зазначили, що під час дії воєнного стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

  • Нагадаємо, що 17 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 
  • 18 липня Володимир Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова. 
  • Вже 19 липня 2022 року за звільнення Баканова з посади проголосувала Верховна Рада.
  • У липні 2023 року повідомлялося, що ексголова СБУ Іван Баканов отримав посвідчення адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Перед цим він склав іспити, пройшов стажування та склав присягу. 
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Іван Баканов
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