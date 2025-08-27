На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Участь у заході взяли понад 100 людей, серед яких ветерани на протезах, учасники бойових дій, дружини полеглих захисників із дітьми та волонтери. Усі вони подолали шлях довжиною 16 км.

"Ми не маємо забувати тих, кого ми втратили. Цей захід – реабілітація для учасників бойових дій і ветеранів. Ми також бачимо тут дітей наших загиблих воїнів. Такі локації, такі заходи обʼєднують Україну, тому що ми розуміємо, що хтось зараз повернеться на фронт, хтось повернеться додому, але такі заходи відбуваються щороку. І я дякую "Українським вертольотам", що вони допомогли та долучилися", - сказав журналістам уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Цьогоріч Carpathian YOMP відбувся вперше. Серед партнерів заходу - авіакомпанія "Українські вертольоти". Соціально-відповідальний бізнес системно допомагає ветеранам і родинам загиблих. За час повномасштабного вторгнення РФ компанія спрямувала на благодійність майже 300 млн грн. До того ж частина співробітників воює в лавах Сил оборони України.

"Зараз ти або на фронті, або для фронту. І компанія "Українські вертольоти" прийняла для себе саме таке рішення. В нас дуже багато мобілізованих співробітників, які зараз воюють, в нас вісім загиблих, серед них є і Герої України, пілоти", - розповіла комунікаційна директорка компанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

На її переконання, цей захід для ветеранів і дітей полеглих захисників – дуже важливий, адже відволікає від суворої дійсності та підіймає бойовий дух.

"Для нас як для ветеранів, які перебувають на цьому заході, це перш за все реабілітація. Ми вважаємо, що це наша ідентичність, код нашої нації. І тому дуже вдячні організаторам, що нас запросили", - сказав ветеран, голова ради ветеранів Бучанського району Сергій Кліщевський.

"Після фронту та всіх найтяжчих моментів, які бувають у житті, це такий релакс", - додав він.

Carpathian YOMP довів: неважливо, чи йдеш ти на протезі, чи тримаєш за руку дитину – важливо, що разом. І саме в цьому полягає наша перемога.