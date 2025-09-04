Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На сайті президента зʼявилася петиція з проханням надати Парубію звання Героя України

На сайті президента зʼявилася петиція з проханням надати Парубію звання Героя України

Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
12:37
Андрій Парубій

Автори петиції наголошують, що його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України

Зміст

Петицію зареєстрували на сайті президента України.

На сайті президента України оприлюднили петицію про присвоєння звання Герой України народному депутату з фракції "Європейська Солідарність", голові Верховної Ради восьмого скликання, коменданту Самооборони Майдану, видатному державному діячу Андрію Парубію.

"Звертаємось до Президента України з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Володимировичу Парубію — українському політичному і громадському діячу, народному депутату кількох скликань, голові Верховної Ради України у 2016–2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони Майдану", – йдеться у петиції.

Автори петиції відзначили, що Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.

"Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України. Прохання підтримати цю петицію задля вшанування пам’яті Андрія Парубія як справжнього патріота, державника та борця за незалежність України", – додали у зверненні.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

