На Сумщині сталося аварійне відключення світла

Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

У Сумській області відбулось аварійне відключення електроенергії.

Як зазначають, аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання.

"Зберігайте спокій, ситуація контрольована, робиться все необхідне, щоби максимально швидко усунути причини знеструмлення", - додали в Сумській ОВА.

Як повідомлялося раніше, ввечері пʼятниці, 1 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Близько 20:00 у Сумах прогримів вибух. У міській раді повідомили про 5 постраждалих, усіх людей госпіталізували. Серед поранених є вагітна жінка.

Пізніше повідомили про пуск КАБів на місто.