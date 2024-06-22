На Трійцю у Києві та по всій Україні будуть дощі з грозами: погода на 23 червня від Наталки Діденко
У неділю, 22 червня, на свято Трійці, по всій Україні очікують дощі з грозами, а у Києві можлива злива та шквал. На заході та півночі країни погода буде прохолоднішою, на решті території України - спека
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, неділя буде відчутно свіжішою на заході та півночі України - денна температура повітря знизиться до +24+27 градусів. Проте на решті території України - південь, схід та більша частина центру - завтра очікується спека до +30+34 градусів.
Короткочасні дощі та грози пройдуть періодично в західних, північних, центральних областях. До вечора неділі опади дійдуть також до Харківщини, зазначила Діденко.
Вона розповіла, що на півдні та більшу частину доби 23-го червня у східних областях - сухо, сонячно, спекотно.
Яка погода у столиці
У Києві 23-го червня, за словами синоптикині, пройдуть періодично дощ та гроза, при грозі можливі злива, шквал. Температура повітря у столиці знизиться до +24, +25 градусів.
"На тижні температура повітря в Україні загалом буде комфортною, навіть на сході та півдні сильна спека малоймовірна", - каже Наталка Діденко.
- У суботу та неділю, 22 та 23 червня, у більшості регіонах України переважатимуть локальні дощі з грозами. Температура повітря підійметься до +33 °С.
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