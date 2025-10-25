На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
Не можна погоджуватися на турборежимний формат затвердження змін до Цивільного кодексу, які лобіює спікер ВР Руслан Стефанчук. Фахівці мають вивчити проєкт щодо змін та проаналізувати всі ризики
Про це в етері Еспресо розповіла журналістка Ірина Федорів, голова громадської ініціативи "Голка".
"У неділю, 19 жовтня, я дізналась, що подали зміни до Цивільного кодексу і назбирали підписи 190 нардепів. Насправді це вражаюча цифра - на старті у вихідні назбирати таку кількість голосів. Це зміни до Цивільного кодексу - про те, що стосується нашого майна, як ми будемо врядувати на своїй землі. Та й не було жодних масштабних обговорень. Першими забили в набат - журналісти, які почали говорити про наступ на свободу слова. Журналістів заспокоювали, кажучи, що буде ще створена робоча група для подальших обговорень. Нардеп Юрчишин, який є головою Комітету свобода слова, свій підпис відкликав. Але це погана культура, коли в неділю на арапа збираються підписи. І ти розумієш, коли це все збираєш і бачиш, що Стефанчук хоче увійти в історію як Наполеон, маючи такі "наполеонівські плани". Він каже, що хоче реформувати наше законодавство і зробити такий "цивілістичний Рамштайн", - прокоментувала Ірина Федорів.
За її словами, Цивільний кодекс змінюється поетапно, поступово з урахуванням судової практики. А що робить Стефанчук і Ко? Вони подивилися на те, що робить Верховний суд, а там ми виграємо якісь зелені зони, якусь культурну спадщину - є достойні рішення Верховного суду. Вони подивилися, де є проблеми, чого це громадянам України та прокуратурі так вдається це відбивати, тому: "Давайте поламаємо судову практику".
"Публічно ці зміни лобіює пан Стефанчук, а є і робота за лаштунками над цим кодексом - це декілька людей. Я б виокремила пані Кузнєцову та її сина, пана Кота. Щоб була зрозуміла ціннісна система пані Кузнєцової, вона у 2022 році видавала свої наукові праці в Москві, але ж війна у нас не з 2022 року. Якщо ти йдеш видавати свої наукові праці в Москві, то це вже говорить про твою систему цінностей. А коли ці люди дотичні до формування нашого законодавчого поля, то завжди кажу, що це рубрика "тривожно", "у нас неспокій". За підтримки цієї "наукової спільноти" Стефанчук і просовує ці зміни", - зауважила журналістка.
На її думку, фахівцям потрібно вивчити зміни, які зараз просувають до Цивільного кодексу, де є ризики, і в жодному разі не погоджуватися на турборежимний формат робочих груп.
"Для нас всіх і для наукової спільноти оцей пост, що в неділю щось зареєстрували, - шок. Науковці сказали, що на їх сектор пришлють дві книги проєкту Цивільного кодексу і за чотири дні треба це все опрацювати. Але люди мають свої плани і роботу, крім того, фахівці повинні обговорити це з колегами, продискутувати. А тут виходить - реєстрація, вже йдеться про наступ на свободу слова, а інші сектори ще нічого не вивчили, давайте робочу групу, ще пару тижнів і вже запускаємося. Виходить, що на таких турборивках ми і пропускаємо важливі речі", - підкреслила громадська діячка.
- 22 жовтня Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні. За відповідну постанову про висновки та пропозиції до бюджету 22 жовтня проголосували 256 народних депутатів.
