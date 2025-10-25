На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс

Про це в етері Еспресо розповіла журналістка Ірина Федорів, голова громадської ініціативи "Голка".

"У неділю, 19 жовтня, я дізналась, що подали зміни до Цивільного кодексу і назбирали підписи 190 нардепів. Насправді це вражаюча цифра - на старті у вихідні назбирати таку кількість голосів. Це зміни до Цивільного кодексу - про те, що стосується нашого майна, як ми будемо врядувати на своїй землі. Та й не було жодних масштабних обговорень. Першими забили в набат - журналісти, які почали говорити про наступ на свободу слова. Журналістів заспокоювали, кажучи, що буде ще створена робоча група для подальших обговорень. Нардеп Юрчишин, який є головою Комітету свобода слова, свій підпис відкликав. Але це погана культура, коли в неділю на арапа збираються підписи. І ти розумієш, коли це все збираєш і бачиш, що Стефанчук хоче увійти в історію як Наполеон, маючи такі "наполеонівські плани". Він каже, що хоче реформувати наше законодавство і зробити такий "цивілістичний Рамштайн", - прокоментувала Ірина Федорів.

За її словами, Цивільний кодекс змінюється поетапно, поступово з урахуванням судової практики. А що робить Стефанчук і Ко? Вони подивилися на те, що робить Верховний суд, а там ми виграємо якісь зелені зони, якусь культурну спадщину - є достойні рішення Верховного суду. Вони подивилися, де є проблеми, чого це громадянам України та прокуратурі так вдається це відбивати, тому: "Давайте поламаємо судову практику".

"Публічно ці зміни лобіює пан Стефанчук, а є і робота за лаштунками над цим кодексом - це декілька людей. Я б виокремила пані Кузнєцову та її сина, пана Кота. Щоб була зрозуміла ціннісна система пані Кузнєцової, вона у 2022 році видавала свої наукові праці в Москві, але ж війна у нас не з 2022 року. Якщо ти йдеш видавати свої наукові праці в Москві, то це вже говорить про твою систему цінностей. А коли ці люди дотичні до формування нашого законодавчого поля, то завжди кажу, що це рубрика "тривожно", "у нас неспокій". За підтримки цієї "наукової спільноти" Стефанчук і просовує ці зміни", - зауважила журналістка.

На її думку, фахівцям потрібно вивчити зміни, які зараз просувають до Цивільного кодексу, де є ризики, і в жодному разі не погоджуватися на турборежимний формат робочих груп.

"Для нас всіх і для наукової спільноти оцей пост, що в неділю щось зареєстрували, - шок. Науковці сказали, що на їх сектор пришлють дві книги проєкту Цивільного кодексу і за чотири дні треба це все опрацювати. Але люди мають свої плани і роботу, крім того, фахівці повинні обговорити це з колегами, продискутувати. А тут виходить - реєстрація, вже йдеться про наступ на свободу слова, а інші сектори ще нічого не вивчили, давайте робочу групу, ще пару тижнів і вже запускаємося. Виходить, що на таких турборивках ми і пропускаємо важливі речі", - підкреслила громадська діячка.