Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс

Ірена Моляр
25 жовтня, 2025 субота
16:58
Суспільство Руслан Стефанчук

Не можна погоджуватися на турборежимний формат затвердження змін до Цивільного кодексу, які лобіює спікер ВР Руслан Стефанчук. Фахівці мають вивчити проєкт щодо змін та проаналізувати всі ризики

Про це в етері Еспресо розповіла журналістка Ірина Федорів, голова громадської ініціативи "Голка".

"У неділю, 19 жовтня, я дізналась, що подали зміни до Цивільного кодексу і назбирали підписи 190 нардепів. Насправді це вражаюча цифра - на старті у вихідні назбирати таку кількість голосів. Це зміни до Цивільного кодексу - про те, що стосується нашого майна, як ми будемо врядувати на своїй землі. Та й не було жодних масштабних обговорень. Першими забили в набат - журналісти, які почали говорити про наступ на свободу слова. Журналістів заспокоювали, кажучи, що буде ще створена робоча група для подальших обговорень. Нардеп Юрчишин, який є головою Комітету свобода слова, свій підпис відкликав. Але це погана культура, коли в неділю на арапа збираються підписи. І ти розумієш, коли це все збираєш і бачиш, що Стефанчук хоче увійти в історію як Наполеон, маючи такі "наполеонівські плани". Він каже, що хоче реформувати наше законодавство і зробити такий "цивілістичний Рамштайн", - прокоментувала Ірина Федорів.

За її словами, Цивільний кодекс змінюється поетапно, поступово з урахуванням судової практики. А що робить Стефанчук і Ко? Вони подивилися на те, що робить Верховний суд, а там ми виграємо якісь зелені зони, якусь культурну спадщину - є достойні рішення Верховного суду. Вони подивилися, де є проблеми, чого це громадянам України та прокуратурі так вдається це відбивати, тому: "Давайте поламаємо судову практику".

"Публічно ці зміни лобіює пан Стефанчук, а є і робота за лаштунками над цим кодексом - це декілька людей. Я б виокремила пані Кузнєцову та її сина, пана Кота. Щоб була зрозуміла ціннісна система пані Кузнєцової, вона у 2022 році видавала свої наукові праці в Москві, але ж війна у нас не з 2022 року. Якщо ти йдеш видавати свої наукові праці в Москві, то це вже говорить про твою систему цінностей. А коли ці люди дотичні до формування нашого законодавчого поля, то завжди кажу, що це рубрика "тривожно",  "у нас неспокій". За підтримки цієї "наукової спільноти" Стефанчук і просовує ці зміни", - зауважила журналістка.

На її думку, фахівцям потрібно вивчити зміни, які зараз просувають до Цивільного кодексу, де є ризики, і в жодному разі не погоджуватися на турборежимний формат робочих груп.

"Для нас всіх і для наукової спільноти оцей пост, що в неділю щось зареєстрували, - шок. Науковці сказали, що на їх сектор пришлють дві книги проєкту Цивільного кодексу і за чотири дні треба це все опрацювати. Але люди мають свої плани і роботу, крім того, фахівці повинні обговорити це з колегами, продискутувати. А тут виходить - реєстрація, вже йдеться про наступ на свободу слова, а інші сектори ще нічого не вивчили, давайте робочу групу, ще пару тижнів і вже запускаємося. Виходить, що на таких турборивках ми і пропускаємо важливі речі", - підкреслила громадська діячка.

  • 22 жовтня Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні. За відповідну постанову про висновки та пропозиції до бюджету 22 жовтня проголосували 256 народних депутатів.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
Марафон Київ
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:16
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:30
санкції проти Росії
Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
Більше новин
