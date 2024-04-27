На Вербну неділю Епіфаній проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ у facebook.

"У цю неділю, з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим, запрошуємо на урочисте богослужіння, яке очолить Предстоятель Православної Церкви України, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні.

Початок богослужіння відбудеться о 9 годині ранку.

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"Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить віття верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого", - зазначили у ПЦУ.

Богослужіння транслюватиметься на сторінках ПЦУ і митрополита Епіфанія у facebook, а також на YouTube-каналі ПЦУ.