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Що важливо знати про Вербну неділю: традиції, прикмети та заборони

24 квітня, 2024 середа
18:11
Суспільство Гілочка верби

Вербна неділя – це одне з найважливіших свят у християнському календарі. Ця дата є шостою неділею Великого посту та передує особливому тижню перед Великоднем

Святкування Вербної неділі має глибоке коріння та відображає багатогранність культурних звичаїв та вірувань народу. Це свято є важливим етапом у підготовці до Великодня, воно символізує весняне відродження та духовне очищення.

Вербна неділя: історія свята

Вербна неділя, також відома як Вхід Господній у Єрусалим, є одним із дванадцяти найбільших християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня. Воно знаменує подію, описану в Євангеліях, коли Ісус Христос прибув до Єрусалима. За переказами, Христос виїхав з селища Віфанія, де воскресив Лазаря. Ця звістка швидко розповсюдилась, тому під час прибуття в Єрусалим, Ісуса вже зустрічала велика кількість людей, які встелили дорогу перед Христом пальмовим гіллям, що вважалося знаком поваги та привітання.

Ісус їхав до Єрусалима верхи на віслюку, на його шляху було багато людей, які вигукували "Осанна! Благословенний Той, Хто приходить в ім'я Господнє! Благословенний будь, Царю ізраїльський!".

Ця подія є символічною у християнстві, адже передує подіям Страсного тижня, включно з ув'язнення, судом та розп'яттям Ісуса Христа.

Фото: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Коли Вербна неділя у 2024 році?

Вербна неділя є одним із важливих перехідних свят у християнстві, оскільки вона проголошує початок Великого тижня, що передує Великодню. Тож його дата щороку змінюється залежно від святкування Великодня.

У 2024 році Вербна неділя припадає на 28 квітня. Ця дата залишається незмінною як для новоюліанського, так і юліанського церковних календарів.

Чому використовують саме вербне гілля?

Українська традиція святкування Входу Ісуса Христа до Єрусалима пов'язана із використанням вербових гілок замість пальмових, які не притаманні нашому регіону через кліматичні особливості. Вербові гілки стали справжнім символом свята і додали унікальний колорит.

У різних країнах та народів існують власні традиції й назви для Вербної неділі, яка символізує початок Страсного тижня. Наприклад, у поляків це свято відоме як "Palmowa Niedziela", хоча для освячення вони використовують також вербові гілки, а не пальми. Жителі Балканського регіону освячують гілки кизилу. Тож, кожна культура використовує символи, які є символами весняного розквіту і життя.

Весняне пробудження та відновлення природи після зими сприймалось у давні часи, як образ воскресіння та нового життя. Все, що зеленіло та розквітало - символізувало життя, плодючість і майбутній збір врожаю. Вербні гілки вважалися магічними, їх приносились в домівки як обереги від лиха та хвороб.

Верба є символом весняного пробудження природи. Її зелені гілочки, які починають розпускатися як раз перед Великоднем, означають оновлення, життєву силу і новий початок після зими.

Верба має особливе значення для українців і вважається тотемним деревом, що символізує національну витривалість. Це дерево відоме своєю силою і вмінням рости там, де інші рослини не можуть. Українці вшановують вербу не лише як рослину, а і як символ духовного оновлення і спокою.

Традиції та прикмети

Основною традицією цього свята є освячення вербових гілок у храмах. Віряни приносять з собою вербові гілки, які потім освячуються священником під час богослужіння. Важливо брати саме молоді та здорові гілочки, адже вони стануть оберегом, символом перемоги життя над смертю, тобто віри у Воскресіння.

Після освячення вербові гілки зберігаються у домі протягом року. Вони можуть прикрашати іконостас або інші частини домашнього простору, гілочки мають захищати від лиха та принести благословення у дім. У цей день важливо згадати своїх рідних і близьких у молитвах, особливо тих, хто хворіє або потребує допомоги.

Крім того, існує обряд "биття" домочадців освяченою вербою. Так, вербовою гілкою легенько постукають по тілу і промовляють:

"Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!"

Цей своєрідний ритуал є засобом забезпечення здоров'я та добробуту для кожного члена родини. Люди вірять, що такий "обхід" освяченою вербою допомагає відлякувати негативну енергію та принести благословення.

Фото: Liturgical Arts Journal

Вербна неділя є часом Великого посту, але цього дня є послаблення для тих, хто постує. Їм дозволяється скуштувати рибу та рибні страви.

За народними прикметами, погода у Вербну неділю може передбачати характер подій на майбутній рік. Наприклад, якщо в цей день буде ясно і сонячно, то очікується врожайний рік. Якщо буде вітряна погода, тоді літо буде прохолодним.

Що не варто робити у Вербну неділю?

У Вербну неділю існують деякі традиційні заборони та рекомендації, яких слід дотримуватися з міркувань духовної чистоти та святкового ставлення до цього дня:

  • Вербна неділя є часом миру і доброзичливості, тому слід утриматися від конфліктів, сварок і образ.
  • Не перебільшуйте з веселощами. Це день, коли слід зосередитися на духовному розвитку і підготовці до святкування Великодня, тому уникайте розваг.
  • Не займаєтесь важкою фізичною працею та домашніми справами. Вербна неділя вважається днем відпочинку і духовної саморефлексії.
  • Утримуйтеся від роботи на городі. Традиційно у Вербну неділю не садять рослини, оскільки вважається, що вони будуть погано рости.

Крім того, гілочки верби, які залишились із минулого року потрібно сплати. Не варто їх просто викидати.

Ці рекомендації допомагають підкреслити особливий характер цього дня. Цей час духовного зростання і підготовки до найбільшого християнського свята - Великодня.

Теги:
Новини
християнство
ПЦУ
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