На Вінниччині поховали убитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького

Про це повідомила обласна поліція, передає Укріформ.

Зазначається, що Максима Зарецького провели в останню путь рідні, друзі, близькі, колеги та земляки.

Колеги загиблого віддали йому останню честь траурним салютом.

Поховали Зарецького на Алеї слави кладовища у Бершаді.

Максиму Зарецькому було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

22 квітня у Бершадській громаді оголошено днем жалоби. Цього дня на знак скорботи за загиблим поліцейським у місті приспустили державні прапори на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.