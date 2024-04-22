На Вінниччині поховали убитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького
22 квітня у місті Бершадь Вінницької області поховали убитого під час виконання службових обов’язків 20-річного поліцейського Максима Зарецького. У Бершадській громаді оголошено день жалоби
Про це повідомила обласна поліція, передає Укріформ.
Зазначається, що Максима Зарецького провели в останню путь рідні, друзі, близькі, колеги та земляки.
Колеги загиблого віддали йому останню честь траурним салютом.
Поховали Зарецького на Алеї слави кладовища у Бершаді.
Максиму Зарецькому було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.
22 квітня у Бершадській громаді оголошено днем жалоби. Цього дня на знак скорботи за загиблим поліцейським у місті приспустили державні прапори на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
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