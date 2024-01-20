На Вінниччині сталася пожежа у приватному будинку: загинула трирічна дитина, є постраждалі

Про це пише ДСНС.

Зазначається, що вдома без нагляду залишилися троє неповнолітніх дітей. Загорілося в одній із кімнат будинку, де була буржуйка.

"Як спалахнуло, старші діти - 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", - повідомляють рятувальники.

За даними ДСНС, дві постраждалі дитини госпіталізовані до лікарні.