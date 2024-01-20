На Вінниччині сталася пожежа у приватному будинку: загинула трирічна дитина, є постраждалі
У селі Лучинчик Могилів-Подільського району на Вінниччині сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок цього загинула трирічна дитина, ще двоє - госпіталізовані
Про це пише ДСНС.
Зазначається, що вдома без нагляду залишилися троє неповнолітніх дітей. Загорілося в одній із кімнат будинку, де була буржуйка.
"Як спалахнуло, старші діти - 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", - повідомляють рятувальники.
За даними ДСНС, дві постраждалі дитини госпіталізовані до лікарні.
- У Дніпровському районі столиці вночі у суботу, 13 січня, сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей.
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