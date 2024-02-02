"На Залужного-політика великий запит": політолог Розумний припустив причини ажіотажу навколо головкома
Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному не дозволять залишитися в тіні. Так чи інакше, він стане опозиційним політиком
Таку думку висловив доктор політичних наук Максим Розумний у етері телеканалу "Еспресо".
"На Залужного-політик є дуже великий запит. Йому не дадуть залишитися десь в тіні. Власне, його потенційний електорат, група соціальної підтримки, змусять Залужного зайнятися політикою", - зазначив він.
Ймовірність того, що в той чи інший спосіб Залужного спробують усунути від будь-яких лідерських позицій, досить велика, вважає Розумний.
"Ця гіпотетична ситуація виглядає дуже переконливо. Саме тому її варто розглядати. Якщо Залужний не перебуватиме на посаді головнокомандувача ЗСУ, то він вимушено, в силу дуже багатьох обставин, так чи інакше стане опозиційним політиком. Звісно, якщо він особисто не буде чинити дуже сильний опір. Євген Марчук теж не планував бути публічним політиком, але став прем'єр-міністром, і працював. Віктора Ющенка, фактично, висунули в політику, в нього не було іншого виходу. Тому в людей є великі очікування стосовно Залужного", - резюмував він.
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Політолог Володимир Цибулько зазначив, що довіра до президента України Володимира Зеленського і його оточення фактично базується на довірі до головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
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