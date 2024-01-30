"Висмикування Залужного із когорти влади робить її нелегітимною в очах суспільства", - політолог Цибулько

Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

"Висмикування Залужного із когорти нинішньої влади робить цю владу в очах суспільства нелегітимною. Зараз, в уяві людей, Зеленський - це "додаток" до головнокомандувача ЗСУ, а не Залужний - сильний "козир" Зеленського. Ось що важливо", - вважає політолог.

За його словами, суспільство сприймає політичну чи військову фігуру як найбільш відповідальну за Україну.

"Генерал Залужний - військовий. З уявлення суспільства, він сприймається як людина, яка відповідає за долю країни. Під час війни саме військова вертикаль несе на собі найбільший тягар. Коли політична вертикаль починає втручатися в роботу військових, це завжди насторожує українців", - додав Цибулько.