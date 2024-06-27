НАБУ прийшло з обушками до бізнесмена Голика, який фігурує у справі про витік інформації, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро у четвер, 27 червня, прийшло з обшуком до бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОВА Юрія Голика: він фігурує у справі про витік інформації
Про це інформують hromadske та Bihus.Info.
Кореспондентка hromadske о 22:19 повідомила, що до будинку Голика виламали двері.
Наразі невідомо, в межах якого провадження відбуваються обшуки, втім Голик є фігурантом справи про витік інформації в НАБУ.
Раніше цього ж дня НАБУ прийшло з обшуками до колишнього заступника ОП Кирила Тимошенка.
Що передувало
22 травня "Українська правда" повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.
Згодом САП офіційно повідомила, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.
"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ. Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів", – йшлося в повідомленні САП.
У САП додали, що залучили до обшуків представників Нацполіції "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – наголосили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Того самого дня у НАБУ відповіли, що на підставі повідомлення за відповідною резолюцією директора управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
"З початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводилися безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування", – заявили в НАБУ.
У НАБУ додали, що їхнє відомство "завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування" й чекає від своїх основних партнерів "такого ж підходу".
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника. Першим заступником директора НАБУ є Гізо Углава.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе