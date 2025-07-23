Надепи готують звернення до Конституційного суду щодо закону про скорочення повноважень НАБУ і САП

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію - це знести цей закон у Конституційний Суд", - зазначив він.

Він вважає, "це достатньо реалістично, адже під час розгляду ініціативи у парламенті було порушено статті Регламенту ВР".

"Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45 підписів депутатів… але, думаю, стільки ще поки в Раді знайдеться", - заявив Железняк.

Він сподівається, що реакція міжнародних партнерів зможе змінити ситуацію, "але тут буде важко все вже повернути як було…".

Що відомо про закон щодо звуження повноважень НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Єврокомісарка провела розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

У вівторок, 22 липня, у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбуваються акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.