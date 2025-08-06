Наразі вікно можливостей для євроінтеграції України частково зачинене, - Чаленко

Про це сказав голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Ставлення партнерів до України не змінилося. Тобто фінансову допомогу ми будемо отримувати з тією самою ритмічністю, яка пов'язана з виконанням уже взятих на себе зобов'язань. Але найбільший пакет, який нам мають виділити в межах Ukraine Facility, зменшили з 4,5 млрд євро до трохи більше ніж 3 млрд. Чому? Тому що не виконано конкретно три з 16 маркерів, які мали бути реалізовані", - зазначив Чаленко

За словами голови Центру аналізу та стратегій, такий прагматичний підхід ЄС щодо фінансової допомоги зберігатиметься й надалі. Але що стосується безпосередньо питання євроінтеграції, на жаль, зараз ми підсилили позиції наших опонентів.

"Угорщина чи Словаччина тепер будуть демонструвати, що нібито не вони є білими воронами в питанні вступу України до Європейського Союзу, а є конкретні факти - зокрема кейс 22 липня. Попри те, що ця тема вже частково вирішилася і є позитивні сигнали з боку Урсули фон дер Ляєн.

Що стосується євроінтеграції, я думаю, що на нинішньому етапі, на жаль, це вікно можливостей ми трохи прикрили. І думаю, що про якийсь наступний поштовх можна буде говорити вже у 2026 році", - додав Чаленко.