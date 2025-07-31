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На жаль, є негативні наслідки: нардеп Княжицький про скандальний закон №12414

Оксана Ліховід
31 липня, 2025 четвер
22:23
Суспільство Микола Княжицький

Прийняття скандального закону №12414 щодо НАБУ та САП спричинило негативні наслідки для європейської інтеграції України - переговорний процес щодо вступу до ЄС фактично призупинено, тоді як Молдова продовжує рухатися вперед

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.

"На жаль, є негативні наслідки. Головний із них - фактичне призупинення нашої європейської інтеграції. Адже нам мали відкривати кластери, тобто переговорні процеси мали відбуватися разом із Молдовою. Угорщина весь час виступала проти, але Польща і деякі інші країни ставили вето на розділення євроінтеграційних процесів між нами та Молдовою. Після цього вони сказали, що більше не будуть ставити такого вето", - зазначив Княжицький.

За словами народного депутата, наразі Молдова буде рухатися в процесах євроінтеграції, а рух України призупинено.

"Наразі рух України призупинено саме завдяки цьому рішенню, навіть попри те, що його відкотили назад. Те, що рішення відкотили назад, - це добре, адже це дозволить хоч якось у майбутньому впорядкувати ситуацію, але біди вже наробили дуже багато", - наголосив Княжицький.

  • Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

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