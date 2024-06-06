Нардеп Горбенко назвав умову, за якої мобілізація буде ефективнішою
Народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко вважає, що належний відбір кандидатів до ТЦК зробить мобілізацію ефективнішою
Про це Горбенко розповів у інтерв'ю Укрінформу.
Відповідаючи на запитання щодо протиправної мобілізації громадян, він зазначив, що кожен випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.
"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", - розповів нардеп.
Він також прокоментував інформацію про заяви щодо побиття співробітниками ТЦК. Горбенко вважає, що потрібно проводити розслідування таких випадків та перевіряти співробітників центрів комплектування.
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"Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів. Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування", - наголосив він.
Горденко додав, що також варто запровадити жорстокіші покарання за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію.
- В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом України у квітні. Політики та громадськість називали закон 10449 одним із найважливіших у Раді цього скликання. Еспресо пояснює про що йдеться в законі, хто має право на звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації.
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