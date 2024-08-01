Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона також розповіла, що у п’ятницю, 2 серпня, в Україні втримається літня погода з температурою повітря +25…+30 °С, у південній частині очікується +28…+32 °С.

У п'ятницю в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода.

На заході у другій половині дня збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.

У столиці 2 серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря +27…+29 °С.

Погода на вихідних 3-4 серпня

У суботу, 3 серпня, на заході, півночі та в багатьох центральних областях, окрім Дніпропетровської, відчутно знизиться температура повітря, місцями ймовірні грозові дощі.

На півдні та сході очікується суха спекотна погода.

У неділю, 4 серпня, спека послабне на півдні та сході України.

Також Наталка Діденко попередила, що у п’ятницю очікуються магнітні бурі.