Найближчими днями в Україні буде сонячно: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня 6 вересня очікується +24...+29°C. Вночі повітря буде більш свіжим, температура сягатиме +12...+19°C.

Водночас додавати свіжості та збивати зайві високі градуси буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Антициклон, як професійний косметолог, чудовими якісними синоптичними засобами підтримує молоде бабине літо у хорошій підтягнутій формі - сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", - каже синоптикиня.

Погода у столиці

У Києві у п'ятницю, 6 вересня, дощів не передбачається, температура повітря близько +27°C.

Діденко додала, що найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін - буде багато сонця та мʼякого "бабиного літа".