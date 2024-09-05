Найближчими днями в Україні буде сонячно: прогноз погоди від Наталки Діденко
В Україні найближчими днями погода не зазнаватиме значних змін. У п'ятницю, 6 вересня, у країні буде тепло, опадів не очікується
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня 6 вересня очікується +24...+29°C. Вночі повітря буде більш свіжим, температура сягатиме +12...+19°C.
Водночас додавати свіжості та збивати зайві високі градуси буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
"Антициклон, як професійний косметолог, чудовими якісними синоптичними засобами підтримує молоде бабине літо у хорошій підтягнутій формі - сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", - каже синоптикиня.
Погода у столиці
У Києві у п'ятницю, 6 вересня, дощів не передбачається, температура повітря близько +27°C.
Діденко додала, що найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін - буде багато сонця та мʼякого "бабиного літа".
- У четвер, 5 вересня, у більшості регіонів України пануватиме сильний вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+29 °C.
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