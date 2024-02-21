Найтепліше на заході, найхолодніше на сході: погода в Україні на 22 лютого від Наталки Діденко
У четвер, 22 лютого, в Україні пануватиме неоднорідна погода. Зокрема, по всій території очікується плюсова температура, рвучкий вітер і локальні опади
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Найтепліше у четвер буде на заході - там пануватимуть +7...+11 °C, а найхолодніше на сході - +1...+4 °C. На решті території країни протягом дня очікується +4...8 °C, в Криму температура підійметься до +10 °C.
Також завтра в Україні очікується вітер з південного заходу - часом рвучкий.
Опади можливі у північних регіонах, на Харківщині, Луганщині та областях навколо Карпат. На решті території минеться без істотних опадів, а на півдні навіть із сонячними проясненнями.
Погода у столиці
У Києві в четвер місцями пройде невеликий дощ, а також спостерігатиметься поривчастий південно-західний вітер.
Протягом дня температура підійметься до +6...+9 °C.
За даними синоптикині, до кінця тижня в Україні стане ще тепліше. Уже на вихідних передбачається +8...+14 °C. Проте з наступного тижня температура знову трохи знизиться.
Наталка Діденко закликає поки що не ховати шапки, теплі куртки та рукавиці.
- 13 лютого у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря: вона виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і була вищою за кліматичну норму на 9,4°С.
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