Найтепліше на заході, найхолодніше на сході: погода в Україні на 22 лютого від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше у четвер буде на заході - там пануватимуть +7...+11 °C, а найхолодніше на сході - +1...+4 °C. На решті території країни протягом дня очікується +4...8 °C, в Криму температура підійметься до +10 °C.

Також завтра в Україні очікується вітер з південного заходу - часом рвучкий.

Опади можливі у північних регіонах, на Харківщині, Луганщині та областях навколо Карпат. На решті території минеться без істотних опадів, а на півдні навіть із сонячними проясненнями.

Погода у столиці

У Києві в четвер місцями пройде невеликий дощ, а також спостерігатиметься поривчастий південно-західний вітер.



Протягом дня температура підійметься до +6...+9 °C.

За даними синоптикині, до кінця тижня в Україні стане ще тепліше. Уже на вихідних передбачається +8...+14 °C. Проте з наступного тижня температура знову трохи знизиться.

Наталка Діденко закликає поки що не ховати шапки, теплі куртки та рукавиці.