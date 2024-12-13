НБУ випустив нову монету "Цифрова держава"

Про це повідомляють НБУ та Мінцифри.

Монету ввели в обіг 13 грудня. Вона виконана зі срібла 999 проби у формі квадрата. Номінал "Цифрової держави" - 10 грн, а тираж становить 7,5 тис. штук.

"Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими", - пояснив глава НБУ Андрій Пишний.

На аверсі памʼятної монети зображений малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Дизайн створив художник Андрій Сагач.

"Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни", - пояснюють у Нацбанку.

Водночас на реверсі монети зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду, у якому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально). Слово можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр.

"Унизу праворуч зазначено напис "Цифрова держава", на який наведено стилізований курсор комп’ютерної "мишки". Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни", - додають у повідомленні.

Монету "Цифрова держава" можна буде придбати з 9 січня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів.