"Ні куля, ні шабля": НБУ до Дня ЗСУ випустив памʼятні монети

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Образ козаків-характерників ми відтворили в нових пам’ятних монетах, що стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх. Адже нині, коли Україна знову бореться за свою свободу, українські воїни подібно до своїх славних предків козаків демонструють надприродну хоробрість та виняткову стійкість", - підкреслив глава Нацбанку Андрій Пишний.

На аверсі нових монет зображений український військовий, який тримає в руках Державний Герб України. На реверсі на дзеркальному тлі - стилізований образ козака-характерника, що оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб.

"Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та українським духом часів козаччини. На матовому тлі – зламані ворожі шаблі, що безсилі перед незламною любов’ю до рідної землі та прагненням до волі", - пояснюють у НБУ.

Монета з нейзильберу має номінал 5 грн, а зі срібла (маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г) - 10 грн. Тираж першої становить до 125 тис., а другої - 10 тис. штук.

Придбати монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та в банків-дистриб’юторів з 19 грудня.