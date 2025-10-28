"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Бабель.

"Є додаткова інформація з реєстрів від Держприкордонслужби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть "так", - наголосив Зеленський.

За його словами, рішення про припинення громадянства не є політичним, а прийняте з практичною метою – гарантувати, що влада Одеси зможе захистити місто.

"Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою", - пояснив Зеленський.