"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України й Держприкордонслужба мають достатньо доказів російського громадянства у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Бабель.
"Є додаткова інформація з реєстрів від Держприкордонслужби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть "так", - наголосив Зеленський.
За його словами, рішення про припинення громадянства не є політичним, а прийняте з практичною метою – гарантувати, що влада Одеси зможе захистити місто.
Читайте також: Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
"Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою", - пояснив Зеленський.
- 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Геннадія Труханова, а СБУ оприлюднила копію його закордонного паспорта.
