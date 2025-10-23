Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
22:15
Суспільство

Міністерство освіти намагається підштовхнути абітурієнтів до вступу на спеціальності, які нині важливі для оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості та машинобудування

Про це розповів заступник міністра освіти Дмитро Завгородній, передає Катерина Галко.

"Ми підштовхувати людей до вступу на ті професії, які зараз важливі для ОПК, переробної промисловості та машинобудування", – сказав він

Заступник очільника МОН зазначив, що відомство протягом останніх 2 років багато інвестує в обладнання в цій сфері, яка стосується професій верстальника, оператора верстатів з програмним керуванням, зварювальника, токара тощо. 

"Якщо казати про професійну освіту, історично, найпопулярнішою професією в Україні завжди була професія кухар. Це найзрозуміліша і найпопулярніша професія в більшості регіонів. Але є виключення. Є регіони, де найпопулярнішою професією, наприклад, є слюсар сільськогосподарської техніки і тракторист. Це, наприклад, Вінниця і інші області, які мають багато сільськогосподарського виробництва", - розповів Завгородній.

За його словами, вступити на такі спеціальності нескладно, адже в професійно-технічну освіту здебільшого на них немає конкурсу.

"Ми не вимагаємо НМТ чи інших іспитів. Часто, якщо є конкурс, то цей конкурс - це співбесіда у самому закладі. А в рамках навчання викладають усі необхідні дисципліни: матеріалознавство, фізика тощо, які адаптовані до цих професій. Ми хочемо, щоб з 2027 року у нас для них були окремі підручники", – підкреслив Завгородній. 

  • Нині 3,5 млн працездатних українців не є учасниками ринку праці. Водночас у Мінекономіки заявили, що причинами браку кадрів є війна, а також система освіти.
Новини
Україна
освіта
Київ
