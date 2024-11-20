Немає вказівок лікарям у ВЛК, мовляв, потрібно всіх мобілізувати, - нардеп Федієнко

Про це він повідомив у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Питання не в тому, що йдуть якісь вказівки лікарям, а в тому, що в нас тепер згідно з законодавством є мобілізовані або придатні, або непридатні. Інших просто не існує. Є неефективний, на мій погляд, 402-й спільний наказ Міноборони та МОЗ, яким дозволяється мобілізувати людей з психічними захворюваннями, з ВІЛ, туберкульозом тощо, тих, які потребують особливого догляду", - сказав Федієнко.

Нардеп додав, що ТЦК зобовʼязаний мобілізовувати таких чоловіків, оскільки не має права не робити цього, коли ВЛК надає їм так звану обмежену придатність для проходження військової служби.

"Вони пишуть перелік, де такі люди можуть проходити службу: в ТЦК, зв'язківцем, кухарем, діловодом тощо", - зазначив він.

За словами Федієнка, уже зафіксовані випадки, коли військового офіцера з психічними розладами, ВІЛ чи з підтвердженням, що той вживає наркотики, визнають придатним. Проте ТЦК не може не мобілізувати його.

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"І от уявіть, що така людина, яка потребує особливого психологічного догляду, чи яка, як підтвердили у ВЛК, вживає наркотики, буде приймати громадян у тому ж ТЦК. Чи чиститиме овочі десь на кухні та може поранитись. Такі речі неприпустимі. Ми в комітеті працюємо над тим, щоб цей наказ переробити. Тому не йдеться про якісь вказівки лікарям, мовляв, потрібно всіх мобілізувати. Вони залежні від цього наказу", - пояснив член оборонного комітету.

"Змінити ТЦК на механізм рекрутингу неможливо"

Федієнко також вважає, що реформувати чи змінити ТЦК на механізм рекрутингу неможливо. Він наголосив, що рекрутинг - точкове наповнення військових частин, а ТЦК "займається загальнодержавним питанням".

"ТЦК є єдиним тим органом, який наповнює ЗСУ - це просто зрадити ЗСУ, які зараз боронять Україну. Тому розформувати ТЦК, на мій погляд - неможливо. І замінити його на механізм рекрутингу - також неможливо. Хоча механізм рекрутингу має працювати, це нормально. Але хочу нагадати, що рекрутинг - це точкове наповнення тих чи інших військових частин, які створили його безпосередньо для себе. А ТЦК займається загальнодержавним питанням", - сказав він.