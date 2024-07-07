"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський привітав Військово-Морські сили із професійним святом
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у День Військово-Морських сил 7 липня привітав особовий склад і подякував військовим за вірність і самовіддану боротьбу, яка наближає перемогу
Про це він написав у соцмережах.
"Щоденно, у важких боях ви доводите, що ВМС – це Вірність, Мужність, Сила. Ви нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі, стоїте на передовій захисту нашої держави, демонструючи приклади справжнього патріотизму та бойової майстерності", - зазначив Сирський.
Він висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських сил, а особливо матросам і молодшим командирам, "за стійкість, відвагу і героїзм, за важливий внесок у справу оборони України".
"Дякую вам за вірність і самовіддану боротьбу, яка наближає нашу перемогу", - додав головком.
Окремо він подякував ветеранам ВМСУ, які у перші години початку російської широкомасштабної агресії проти України за покликом свого серця повернулися і стали до лав захисників Батьківщини.
"У цей день ми схиляємо голови в скорботі за кожним лицарем українського моря, який поклав своє життя за нашу свободу. Але, як би важко не було, ми повинні і далі бити ворога! До перемоги", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
- Військово-Морські сили ЗСУ у взаємодії з СБУ 21 червня уразили військовий полігон 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. У результаті удару знищено 120 БПЛА та частину особового складу.
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