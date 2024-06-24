Знищено 120 БПЛА: ВМС та СБУ 21 червня уразили навчальний центр ППО у Краснодарському краї
Військово-морські Сили ЗСУ у взаємодії з СБУ 21 червня уразили військовий полігон 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. У результаті удару знищено 120 БПЛА та частину особового складу
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів", - йдеться у повідомленні.
В результаті удару було знищено:
- "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 од.;
- ударний БПЛА "Ланцет" – 50 од.;
- розвідувальний БПЛА "ZALA" – 40 од.;
- розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.
Зазначається, що також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
Фото: https://t.me/ukrainian_navy
- У ніч з 20 на 21 червня під атаку українських дронів потрапив Краснодарський край РФ, зокрема атаковано 4 НПЗ.
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