Ніяких проблем з перебуванням Зеленського на посаді після 30 травня не виникає, але виникає питання з повноваженнями, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У нас у Конституції є дві статті. У 103-й статті йдеться, що президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Згідно з цією статтею повноваження 30 травня мали б закінчуватися. Але на це є 108-ма стаття, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Тобто строк на 5 років, але повноваження діють поки не буде обраний новий президент. Відповідно, ніяких проблем з перебуванням Володимира Зеленського після 30 травня на посаді не виникає, але виникає питання з повноваженнями. Тому що повноваження закінчуються, а він виконує повноваження до вступу нового президента. Тобто він обирається на засадах права, повноваження продовжуються, але є питання функціонала. Ми не були у такій ситуації, можливо, весь функціонал буде діяти", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, єдина людина, яка у нас була довше, ніж термін 5 років після обрання, - Леонід Кучма. Але то був дуже короткий термін і ніхто цим не цікавився, бо заступав на посаду новий президент, а попередньому президенту нічого не потрібно було робити.

"А тут президенту потрібно буде активно керувати державою невизначений час. Значить, президент може побоюватися, однак я не юрист, що у нього не буде якихось повноважень, тобто його повноваження в даній ситуації будуть відповідати повноваженням виконуючого обов'язків президента України. Тобто це неможливість звільнити чи призначити певних посадових осіб на їхні посади, а тільки виконуючими обов'язки. Це неможливість подати кандидатуру прем'єр-міністра. Якщо пам'ятаєте, у нас був період, коли був виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. І в цей період, скажімо, голова уряду, міністр закордонних справ, міністр оборони були подані виконуючим обов'язки, і самі немовби були виконуючими обов'язки, хоча були повноцінними керівниками своїх міністерств", - нагадав журналіст.

На його думку, зараз треба було б з'ясувати ці всі речі, можливо, потрібно подання до Конституційного Суду, щоб він роз'яснив функціонал президента України у зв'язку з цими двома статтями.

"Але президент може побоюватися, що у нього не вистачить повноважень для певних дій, і тому, скажімо, він може прагнути замінити всіх тих чиновників, яких він хоче змінити в політичному та військовому керівництві країни до травня. Він може вважати, що у нього обмежений період. Коли президент матиме бажання когось замінити, то може замінити іншою людиною, а так це буде не питання бажання, а питання терміну. Крім того, після терміну людина досить часто міняє команду на наступний термін, який може бути не 5-річний, а до закінчення воєнних дій, але це просто нова якість керування. Така точка зору може бути теж. Тому, на мою думку, буде чимало змін, бо буде вважатися, що краще ці всі кадрові зміни провести до 30 травня, щоб потім не мати ймовірних суперечностей, Думаю, що президент обговорює це з юристами. А краще отримати відповідь від КСУ, щоб більше не підіймати цю тему", - резюмував Портников.

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