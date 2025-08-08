"Ніякого впливу не було": очільник НАБУ Кривонос про розслідування щодо корупції на закупівлі дронів

Про це він сказав під час пресконференції в Медіацентрі Україна.

"У корупції на закупівлі дронів та РЕБів був викритий народний депутат, військовослужбовець, керівники військових адміністрацій. Роль інших учасників вивчається. У нас була зустріч з Президентом, яка відбулась після викриття організованої групи. Вони всі були затримані, знаходились під нашим контролем, і тільки тоді відбулась комунікація з главою держави", - зазначив Кривонос.

За його словами, до затримання підозрюваних, ніхто не спілкувався з представниками влади та ніхто нікого не попереджав про перебіг такої справи.

"Оскільки були затримані військовослужбовці, роль інших військових вивчається, була необхідність проведення обшуків у військових частинах та за місцем проживання. Враховуючи попередній негативний досвід проведення слідчих дій, ми прийняли рішення проінформувати про такі обшуки Президента, як верховного головнокомандуючого", - пояснив очільник НАБУ.

Він наголосив, що ніякого впливу на незалежність розслідування не було.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили діяльність масштабної корупційної схеми, пов'язаної з закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). В ЦПК підтвердили причетність нардепа від "Слуги Народу" Кузнєцова. Його членство у фракції буде зупинено на час розслідування.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що НАБУ та САП затримали Сергія Гайдая — голову Мукачівської районної державної адміністрації, який раніше очолював Луганську обласну державну адміністрацію.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Пізніше стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для шістьох фігурантів справи про ймовірну корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ для Сил оборони