Нове дослідження Руху ЧЕСНО: Хто з депутатів ВР досі відстоює російські інтереси

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Рух ЧЕСНО регулярно стежить за тим, як депутати ВР голосують за ті чи інші законопроєкти та проєкти постанов. Зокрема, відстежуємо законопроєкти, які є дуже наболілими та актуальними для суспільства. Останнім це був проєкт закону про велике перейменування, коли однією постановою змінили назви у понад 320 населених пунктів. Відповідно, Рух ЧЕСНО аналізує, хто підтримує такі ініціативи, а хто в той чи інший спосіб - ні. Багато народних депутатів, не голосуючи за такі проєкти, часом висловлюють позицію, що вони не підтримують антиросійські ініціативи. Аналітики ЧЕСНО вирішили взяти 15 різних законопроєктів, наприклад, серед них - пов'язаний з 9 травням, також з засудженням російської агресії, з забороною російських релігійних організацій - і подивитися, як голосували народні депутати", - зауважила Софія Лазарова.









За її словами, були позначені ті депутати, які не підтримали більш ніж половину з цих 15 законопроєктів.

"Насправді великого здивування не було. Не підтримують такі ініціативи колишні нардепи фракції ОПЗЖ, які увійшли в нові групи "Відновлення України" та "Платформа за життя та мир", але з усім тим вони досить синхронно не голосують, не підтримують різні антиросійські ініціативи. Є така сумна тенденція, що у Верховній Раді залишаються народні депутати, які відстоюють інтереси Росії в таких голосуваннях. Однак, крім колишніх нардепів ОПЗЖ, є поодинокі випадки в інших фракціях, коли окремі нардепи досить часто виявляють подібну позицію. І там також нічого нового – це й Олександр Дубінський, який нині у СІЗО за підозру в держзраді. Він, наприклад, не підтримав жодного з 15 законопроєктів. Ми провели такий великий моніторинг і побачили, що ситуація залишається синхронною та системною", - резюмувала аналітикиня Руху ЧЕСНО.