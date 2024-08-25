Оборонець Азовсталі Сергій Волина ініціював петицію про створення проєкту "Прапор Надії" щодо підтримки військовополонених
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського, оборонець Азовсталі Сергій Волинський ініціював створення проєкту "Прапор Надії"
Відповідна петиція була опублікована 23 серпня на сайті Офісу президента.
"Проєкт "Прапор Надії" покликаний стати візуальним та моральним нагадуванням про наших полонених", - йдеться у тексті петиції.
Загалом суть проєкту полягає у встановленні чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Зазначається, що чорний колір цього прапора символізує полон, страждання та смерть в полоні, тоді як білий уособлює незламну надію на визволення та свободу.
"Урочисте зняття чорно-білого прапора - цей день стане не просто днем радості за звільнених, а символом перемоги, коли кожен герой повернеться додому. Урочисте зняття прапора ознаменує завершення тривалої боротьби за звільнення кожного полоненого", - заявив Волинський.
Станом на вечір 25 серпня відповідна петиція набрала понад 21 800 голосів з необхідних 25 тисяч.
- У Києві поблизу Національної опери ввечері в неділю, 25 серпня 2024 року, відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти на війні "Не мовчи! Полон вбиває".
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