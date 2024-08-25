"Більше двох років надії на волю": біля опери у Києві зібралися на акцію "Не мовчи! Полон вбиває"

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Подібні акції відбуваються по всій Україні та за кордоном. І попри те, що сьогодні досить спекотно та акція лише почалася, - на неї прийшло чимало людей", - йдеться у повідомленні.

Учасники й учасниці акції зайняли перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Володимирська, а також сходинки поруч із Національною оперою.

В руках у них були плакати з написами:

"Більше двох років надії на волю",

"Лиш бороться - значить жить!",

"Боріться! Не мовчіть! Поверніть!".

Головну увагу знову було приділено полоненим Росією азовцям.