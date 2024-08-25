"Більше двох років надії на волю": біля опери у Києві зібралися на акцію "Не мовчи! Полон вбиває"
У Києві поблизу Національної опери ввечері в неділю, 25 серпня 2024 року, відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти на війні "Не мовчи! Полон вбиває"
Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
"Подібні акції відбуваються по всій Україні та за кордоном. І попри те, що сьогодні досить спекотно та акція лише почалася, - на неї прийшло чимало людей", - йдеться у повідомленні.
Учасники й учасниці акції зайняли перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Володимирська, а також сходинки поруч із Національною оперою.
В руках у них були плакати з написами:
"Більше двох років надії на волю",
"Лиш бороться - значить жить!",
"Боріться! Не мовчіть! Поверніть!".
Головну увагу знову було приділено полоненим Росією азовцям.
- На День Незалежності, 24 серпня, відбувся черговий обмін полоненими. До України вдалося повернути 115 українських військовослужбовців. Але в цьому обміні вкотре не було жодного азовця.
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