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Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, ускладнено автомобільний рух

Марія Науменко
15 вересня, 2024 неділя
13:16
Суспільство

У неділю, 15 вересня, Одесу накрили сильні дощі, які призвели до ускладненого руху та підтоплень у деяких районах міста

Зміст

Про це повідомляє місцеве видання Одеське життя.

Список вулиць з ускладненим рухом:

  • Проспект Небесної Сотні
  • Балковська
  • Ак. Глушка
  • Хімічна - ріг Промислової
  • Інглезі
  • Варненська
  • Церковна - ріг Атамана Чепіги

Вулиці, на яких рух повністю перекрито:

  • Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса)
  • Ільфа та Петрова

Крім того, за даними видання, 5-та станція Фонтану та житловий масив Райдужний зазнали підтоплень.

Також підтоплено Приморську на розі Газового провулка, але рух на цій ділянці відновлено.

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Наразі комунальні служби міста працюють над очищенням дощоприймачів.

Водіїв закликали не залишати автотранспорт на ґратах дощоприймачів та у безпосередній близькості до них, адже це ускладнює роботу спецтехніки та співробітників.

Згідно з повідомленням Української Служби Інформації, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.

  • Через негоду 13 населених пунктів Молдови у суботу, 14 вересня 2024 року, залишилися без електропостачання.

Теги:
Одеса
негода
Одещина
погода в Україні
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