Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, ускладнено автомобільний рух

Про це повідомляє місцеве видання Одеське життя.

Список вулиць з ускладненим рухом:

Проспект Небесної Сотні

Балковська

Ак. Глушка

Хімічна - ріг Промислової

Інглезі

Варненська

Церковна - ріг Атамана Чепіги

Вулиці, на яких рух повністю перекрито:

Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса)

Ільфа та Петрова

Крім того, за даними видання, 5-та станція Фонтану та житловий масив Райдужний зазнали підтоплень.

Також підтоплено Приморську на розі Газового провулка, але рух на цій ділянці відновлено.

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Наразі комунальні служби міста працюють над очищенням дощоприймачів.

Водіїв закликали не залишати автотранспорт на ґратах дощоприймачів та у безпосередній близькості до них, адже це ускладнює роботу спецтехніки та співробітників.

Згідно з повідомленням Української Служби Інформації, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.