Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, ускладнено автомобільний рух
У неділю, 15 вересня, Одесу накрили сильні дощі, які призвели до ускладненого руху та підтоплень у деяких районах міста
Про це повідомляє місцеве видання Одеське життя.
Список вулиць з ускладненим рухом:
- Проспект Небесної Сотні
- Балковська
- Ак. Глушка
- Хімічна - ріг Промислової
- Інглезі
- Варненська
- Церковна - ріг Атамана Чепіги
Вулиці, на яких рух повністю перекрито:
- Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса)
- Ільфа та Петрова
Крім того, за даними видання, 5-та станція Фонтану та житловий масив Райдужний зазнали підтоплень.
Також підтоплено Приморську на розі Газового провулка, але рух на цій ділянці відновлено.
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Наразі комунальні служби міста працюють над очищенням дощоприймачів.
Водіїв закликали не залишати автотранспорт на ґратах дощоприймачів та у безпосередній близькості до них, адже це ускладнює роботу спецтехніки та співробітників.
Згідно з повідомленням Української Служби Інформації, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.
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Через негоду 13 населених пунктів Молдови у суботу, 14 вересня 2024 року, залишилися без електропостачання.
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