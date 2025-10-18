Освіта не може бути способом уникнути мобілізації, — заступник глави Міносвіти Трофименко
Заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що використання навчання як способу уникнути військової служби є незаконним і контролюватиметься відомством спільно з правоохоронними органами
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Еспресо Тетяні Яворській.
"Ми вже неодноразово наголошували, що освіта не може бути способом уникнути мобілізації", - наголосив Трофименко.
За його словами, усі дані про вступників відкриті та зберігаються у Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО), а Державна служба якості освіти, своєю чергою, моніторить університети, де спостерігаються аномальні сплески вступників призовного віку.
Читайте також: Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
"Наше завдання – навчати, а не створювати видимість навчального процесу. Якщо студент фактично не навчається, а університет це підтримує, то це є порушенням закону. У таких випадках Міністерство освіти та правоохоронні органи реагуватимуть жорстко", - підсумував заступник міністра.
- Кабмін за ініціативою Міноборони спростив процедуру постановки й зняття з військового обліку, чоловіків віком 25-60 років обліковуватимуть автоматично.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе