Освіта не може бути способом уникнути мобілізації, — заступник глави Міносвіти Трофименко

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Еспресо Тетяні Яворській.

"Ми вже неодноразово наголошували, що освіта не може бути способом уникнути мобілізації", - наголосив Трофименко.

За його словами, усі дані про вступників відкриті та зберігаються у Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО), а Державна служба якості освіти, своєю чергою, моніторить університети, де спостерігаються аномальні сплески вступників призовного віку.

"Наше завдання – навчати, а не створювати видимість навчального процесу. Якщо студент фактично не навчається, а університет це підтримує, то це є порушенням закону. У таких випадках Міністерство освіти та правоохоронні органи реагуватимуть жорстко", - підсумував заступник міністра.