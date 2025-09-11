"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Хто прибув на захід?

На захід прибули перші леді та джентльмени із шести країн: Доріс Шмідауер (Австрія), Бо Тенгберг (Данія), Сір’є Каріс (Естонія), Сюзанн Іннес-Стубб (Фінляндія), Ельке Бюденбендер (Німеччина) та Діана Наусєдєнє (Литва).

Чому присвятили перший день Саміту?

У перший день Саміту відбулася презентація результатів міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру".

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії: учителів, учнів та батьків. У ньому взяли участь близько 200 школярів 15–17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній країні.

"Ми спеціально поставили презентацію дослідження на самий початок Саміту, щоб у нас усіх було більше інформації, інсайтів для того, щоб ми мали на що спертися в подальших дискусіях", - зазначила Олена Зеленська.

Що показали результати дослідження?

Згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) та підтримки й поваги (31%).

Українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають уміння підтримати (58%) та розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання та потребує особливої уваги й психологічної підтримки. Саме потреба в психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому Саміті.

Щодо навичок, які школа допомагає розвинути, то 40 % підлітків назвали креативне мислення, 38% – уважність і відповідальність, 32% – здатність працювати в команді та емоційну стабільність, 31% – мотивацію та самосвідомість. Серед українських учнів 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Вчителі назвали найбільшими проблемами у своїй роботі низьку заробітну плату (46%), велике навантаження та виснаження (41%), відсутність поваги з боку учнів та батьків (39%).

Батьки вважають ключовими функціями освіти підготовку молоді до самостійного й успішного дорослого життя (45%) та набуття знань і навичок для працевлаштування (34%).

Однією з помітних тенденцій у сфері освіти є зростання ролі штучного інтелекту (ШІ). Згідно з результатами опитування, 22% школярів і 24% вчителів часто використовують ШІ у навчанні та роботі.

На запитання, що може сприяти формуванню культури миру, найбільш поширені відповіді учнів такі: розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного вирішення конфліктів (37%) і прав людини (34%).

Для довідки. Дослідження розробив і виконав Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР), за підтримки глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait), Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).