Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
12:54
Суспільство

У Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів на тему "Освіта, що моделює світ", який ініціювала перша леді України Олена Зеленська

Зміст

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. 

Хто прибув на захід? 

На захід прибули перші леді та джентльмени із шести країн: Доріс Шмідауер (Австрія), Бо Тенгберг (Данія), Сір’є Каріс (Естонія), Сюзанн Іннес-Стубб (Фінляндія), Ельке Бюденбендер (Німеччина) та Діана Наусєдєнє (Литва).

Чому присвятили перший день Саміту? 

У перший день Саміту відбулася презентація результатів міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру".

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії: учителів, учнів та батьків. У ньому взяли участь близько 200 школярів 15–17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній країні.

"Ми спеціально поставили презентацію дослідження на самий початок Саміту, щоб у нас усіх було більше інформації, інсайтів для того, щоб ми мали на що спертися в подальших дискусіях", - зазначила Олена Зеленська.

фото: president.gov.ua

Що показали результати дослідження? 

Згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) та підтримки й поваги (31%).

Українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають уміння підтримати (58%) та розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання та потребує особливої уваги й психологічної підтримки. Саме потреба в психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому Саміті.

Щодо навичок, які школа допомагає розвинути, то 40 % підлітків назвали креативне мислення, 38% – уважність і відповідальність, 32% – здатність працювати в команді та емоційну стабільність, 31% – мотивацію та самосвідомість. Серед українських учнів 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Вчителі назвали найбільшими проблемами у своїй роботі низьку заробітну плату (46%), велике навантаження та виснаження (41%), відсутність поваги з боку учнів та батьків (39%).

Батьки вважають ключовими функціями освіти підготовку молоді до самостійного й успішного дорослого життя (45%) та набуття знань і навичок для працевлаштування (34%).

Однією з помітних тенденцій у сфері освіти є зростання ролі штучного інтелекту (ШІ). Згідно з результатами опитування, 22% школярів і 24% вчителів часто використовують ШІ у навчанні та роботі.

На запитання, що може сприяти формуванню культури миру, найбільш поширені відповіді учнів такі: розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного вирішення конфліктів (37%) і прав людини (34%).

фото: president.gov.ua

Для довідки. Дослідження розробив і виконав Центр соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР), за підтримки глобального фонду "Освіта не може чекати" (Education Cannot Wait), Міністерства освіти і науки України та Київської школи економіки (KSE).

  • Четвертий саміт перших леді та джентльменів, який проходив 2024 року, був присвячений безпеці дітей, зокрема в умовах збройних конфліктів. 
Теги:
Новини
Україна
освіта
новини Києва
Олена Зеленська
Читайте також:
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
бронепікап UAT-TISA
Автор Роман Яворський
9 вересня, 2025 вiвторок
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
НАТО
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
Київ
+22.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
13:09
ДахаБраха
Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
12:57
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
12:53
Огляд
Ларрі Еллісон
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
12:49
Володимир Зеленський
Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
12:36
голосування ООН
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ
12:28
Ексклюзив
Збиті російські безпілотники
Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України
12:04
іспит на керування вантажним транспортом
Уряд спростив отримання водійських прав на керування вантажним транспортом
12:00
Зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпровщини: СБУ затримала інформатора ФСБ
11:34
Оновлено
Президент Фінляндії Стубб прибув до Києва та зустрівся з Зеленським
11:29
Прапор Польщі
Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю
11:17
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ
РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT
11:06
Ексклюзив
Польща
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
10:54
OPINION
Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Вбивця української біженки у США може отримати смертну кару, а медіа продовжують аналізувати атаку РФ на Польщу. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії продовжує зменшуватися через сонячну погоду: ситуація в енергосистемі 11 вересня
10:31
Ексклюзив
"Росія не має сил для відкриття ще одного фронту": експерт Жмайло про загрози спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025"
10:17
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи ППО на тлі вторгнення дронів РФ, - Bloomberg
10:13
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: У серпні українські БПЛА уразили понад 60 тис. цілей
09:43
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
09:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки коштують євро та долар на чорному ринку
09:24
Ексклюзив
ЗСУ
В Купʼянську Силам оборони України вдалось блокувати противника, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:20
ЗСУ, ППО
ППО за ніч знешкодила 62 з 66 російських безпілотників
08:56
Конгрес США
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України
08:55
Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом
08:08
Аналітика
Польща в прицілі РФ як можливість створення антипутінської коаліції
08:08
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак
07:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: у Сумах зафіксували влучання по навчальному закладу
07:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації
07:49
Кремль москва
Могла готуватися впродовж місяців: ISW назвав мету вторгнення РФ у повітряний простір Польщі
07:27
Аналітика
Ще одна війна без виходу: чому Ізраїль і ХАМАС залишаються заручниками власних вимог і обопільних атак
07:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки
07:00
Інтерв’ю
Першою сповістила про повномасштабне вторгнення: прикордонниця Яна Чумаченко про події 2022-го та мрії звільнення Луганщини
06:41
У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
06:40
Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити
05:47
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"
05:17
Швеція
Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
00:17
Радослав Сікорський
"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV