Парламент ухвалив законопроєкт про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

За законопроєкт №10343 віддали голоси 264 нардепи.

Зазначено, що Міністерство оборони України затверджує на основі стандартів НАТО:

клінічні протоколи;

табелі матеріально-технічного оснащення;

стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки й Сил оборони за призначенням;

також Міноборони визначає порядок дотримання зазначених стандартів та наглядає за цим;

за погодженням із Міністерством охорони здоров’я затверджує перелік та мінімальні вимоги і/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються військовослужбовцями під час бойових дій.

"Це - про якісні аптечки і турнікети для парамедиків і військових госпіталів!" - додала Геращенко.