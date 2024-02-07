Парламент ухвалив законопроєкт про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО
У Верховній Раді підтримали законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО
Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
За законопроєкт №10343 віддали голоси 264 нардепи.
Зазначено, що Міністерство оборони України затверджує на основі стандартів НАТО:
- клінічні протоколи;
- табелі матеріально-технічного оснащення;
- стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки й Сил оборони за призначенням;
- також Міноборони визначає порядок дотримання зазначених стандартів та наглядає за цим;
- за погодженням із Міністерством охорони здоров’я затверджує перелік та мінімальні вимоги і/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються військовослужбовцями під час бойових дій.
"Це - про якісні аптечки і турнікети для парамедиків і військових госпіталів!" - додала Геращенко.
- 30 січня стало відомо, що Україна впровадила ще 18 стандартів НАТО в безпеці та обороні.
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