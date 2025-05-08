Перша подібна операція в Україні: у Києві немовляті пересадили частину материної печінки, попри різні групи крові

Про це інформує НДСЛ "Охматдит".

Лікарі розповіли, що 4-місячний Максим з Чорнобаївки потрапив до Охматдиту в січні. У нього були жовтяниця, млявість, збільшений животик, знебарвлений кал і темна сеча. Після медогляду й аналізів стало зрозуміло, що він потребує трансплантації печінки.

"Ситуація ускладнювалася тим, що не знайшлося жодного сумісного донора – в малюка та батьків були різні групи крові. Проте хвороба прогресувала, функції органа стрімко погіршувалися. Тоді Максим потрапив у відділення анестезіології. Іншого шансу на життя, окрім пересадки, не було", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у світі практикують трансплантацію органів від донора до реципієнта з різними групами крові. Таке втручання має назву АВО-несумісна трансплантація і його рідко проводять навіть дорослим. В Україні таких операцій раніше ніколи не проводили.

"АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор - реципієнт. Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 млн населення) донація органів після смерті", - розповів лікар-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

За словами лікарки-гепатолога Анастасії Морозової, лікарям довелося обирати: чекати й втратити дитину, або наважитися на новий для України крок. Вона розповіла, що команда зібрала консиліум, вивчила міжнародні протоколи, отримала консультації від колег за кордоном і розпочала підготовку до операції.

Оскільки тато хлопчика військовий і перебуває на фронті, ухвалили рішення трансплантувати частину печінки від мами. У них різні групи крові, тому дитині заздалегідь провели курс заміни плазми крові й призначили спеціальну імуносупресивну терапію, щоб зменшити ризик відторгнення органа.

Коли показники антитіл, титри анти-А і анти-В, опинились на дуже низькому рівні, лікарі розпочали хірургічне втручання. Операція тривала понад 20 годин. Вона завершилася успішно.

Станом на сьогодні орган прижився, а дитину виписали з лікарні.