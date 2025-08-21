Петра Котіна звільнили з посади голови правління Енергоатому
Наглядова рада Енергоатому 21 серпня оголосила про припинення повноважень і звільнення Петра Котіна з посади голови правління компанії
Про це інформує пресслужба Енергоатому.
"Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатому", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що наразі генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка призначили виконувати обов’язки голови правління з метою забезпечення безперервного та безперебійного управління Енергоатомом.
"Пан Ковтонюк володіє досвідом і професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду. Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків", - зазначено у повідомленні компанії.
Наглядова рада також запропонувала створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії. Незабаром розпочнеться конкурсний відбір на посаду постійного голови правління і всі інші поточні посади в правлінні.
"У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам Компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість", - додали в компанії.
- 9 січня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою призначив Петра Котіна виконувачем обов'язків голови правління АТ "Енергоатом".
