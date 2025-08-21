English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Петра Котіна звільнили з посади голови правління Енергоатому

Петра Котіна звільнили з посади голови правління Енергоатому

Ольга Бабишена
21 серпня, 2025 четвер
09:03
Суспільство Петро Котін

Наглядова рада Енергоатому 21 серпня оголосила про припинення повноважень і звільнення Петра Котіна з посади голови правління компанії

Зміст

Про це інформує пресслужба Енергоатому. 

"Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатому", - йдеться у повідомленні. 

Зазначено, що наразі генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка призначили виконувати обов’язки голови правління з метою забезпечення безперервного та безперебійного управління Енергоатомом. 

"Пан Ковтонюк володіє досвідом і професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду. Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків", - зазначено у повідомленні компанії. 

Наглядова рада також запропонувала створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії. Незабаром розпочнеться конкурсний відбір на посаду постійного голови правління і всі інші поточні посади в правлінні. 

"У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам Компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість", - додали в компанії. 

  • 9 січня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою призначив Петра Котіна виконувачем обов'язків голови правління АТ "Енергоатом". 
Теги:
Новини
Україна
Енергетика
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:45
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
10:01
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
09:41
ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
09:30
Новини компаній
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ
09:09
Анонс
"Шахтар"
Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"
09:02
росія китай
Китай скуповує російську нафту після падіння попиту в Індії через тарифи Трампа
09:00
Новини компаній
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри
08:21
Оновлено
На фронті минулої доби зафіксували 167 боїв, майже третина - на Покровському напрямку
08:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Це їхній континент": Венс заявив, що Європа має відігравати головну роль щодо гарантій безпеки для України
08:01
Огляд
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
08:00
OPINION
Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського
07:55
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулись у Дніпропетровській і Донецькій областях, - DeepState
07:32
Інфографіка
знищені окупанти
За добу Росія втратила 315 безпілотників і 830 окупантів
07:31
Аналітика
Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну
07:14
Марко Рубіо
Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України, - NYT
06:40
Французький стример, відомий екстремальними челенджами, помер у прямому ефірі
05:57
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times
05:38
Вогонь, пожежа
Воронезьку область РФ атакували БПЛА, пошкоджено об'єкт енергетики
00:47
Еммануель Макрон
Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон
00:29
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
00:15
Казино
В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка
2025, середа
20 серпня
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
Більше новин
