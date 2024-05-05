Підземна школа в Індустріальному районі Харкова: Терехов назвав термін, коли вона почне працювати

Про це інформує Думка.

"Ми плануємо, що на наступному тижні розпочнемо заняття в цій школі. Вона розрахована на 450 учнів у одну зміну. У дві зміни ми матимемо можливість навчати 900 дітей. Жодного вільного місця тут вже немає, і на наступний навчальний рік все теж заповнено", - зазначив він.

За словами Терехова, враховуючи безпекову ситуацію, місто просто вимушене будувати подібні школи.

Водночас він наголосив, що Харкову потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, аби не було необхідності будувати підземні навчальні заклади.

"Це дуже важливо, щоб наші діти мали можливість навчатися у нормальних, справжніх школах. Ми були вимушені будувати такі школи. Тому система протиповітряної безпеки, оборони нашого міста — це завдання №1", - зауважив мер, додавши, що наразі такі школи необхідні в усіх дев’яти районах Харкова.