По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби
У вівторок, 16 липня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнень електроенергії. В нічні та вечірні години одночасно застосують 4 черги відключень
Про це повідомляє Укренерго.
Зокрема з 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.
"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. В інші години будуть задіяні три черги", - пишть в Укренерго.
Також в Укренерго зазначили, що на Харківщині скасовані аварійні відключення. Регіон повернувся до графіка погодинних вимкнень електроенергії.
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