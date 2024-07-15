По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби

Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема з 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. В інші години будуть задіяні три черги", - пишть в Укренерго.

Також в Укренерго зазначили, що на Харківщині скасовані аварійні відключення. Регіон повернувся до графіка погодинних вимкнень електроенергії.

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