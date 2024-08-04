Почесні найменування отримали 5 підрозділів Повітряних сил
4 серпня, у День Повітряних сил, одразу 5 підрозділів українських захисників неба отримали почесні найменування
Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві Президента України.
Почесні найменування присвоєно:
- 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Херсонська".
- 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Миргородська".
- 14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Уманський".
- 101 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Вінницький".
- 57 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".
У Повітряних силах зазначають, що це є відновленням історичних традицій.
"Із нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська, бригадам та полкам Повітряних Сил присвоєно почесні найменування", - йдеться у повідомленні.
- 4 серпня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців та працівників Повітряних сил із професійним святом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе