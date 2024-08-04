Почесні найменування отримали 5 підрозділів Повітряних сил

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві Президента України.

Почесні найменування присвоєно:

208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Херсонська".

831-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Миргородська".

14-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Уманський".

101 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "Вінницький".

57 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних Сил України - почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".

У Повітряних силах зазначають, що це є відновленням історичних традицій.

"Із нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська, бригадам та полкам Повітряних Сил присвоєно почесні найменування", - йдеться у повідомленні.