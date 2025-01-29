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"Подвиг, який кожен має пам’ятати": Зеленський на Аскольдовій могилі вшанував пам’ять Героїв Крут

Юлія Лаврук
29 січня, 2025 середа
14:31
Суспільство

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Крут вшанував пам'ять тих, хто стримував наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року

Зміст

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"Вшанував пам'ять Героїв Крут – молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ понад 100 років тому. Подвиг, який кожен із нас має пам’ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи", – написав президент.

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Він також згадав героїв, яки захищали Україну від російської агресії – Марка Паславського, Олександра Клітинського, Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова, Павла Петриченка – та зазначив, що всі вони боролись за незалежність своєї країни.

"Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов’язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей", – наголосив Зеленський.

Церемонія вшанування пам'яті відбулася біля пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

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Україна
Володимир Зеленський
історія України
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новини Києва
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