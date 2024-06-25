"Політика така: підняти податки, а там побачимо", - нардепка Южаніна про підвищення акцизів на пальне та тютюн

Про це повідомила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері Еспресо.

"Це два великі закони, які готуються вже до другого читання. Буквально завтра відбудеться засідання Комітету. На робочій групі буде визначено майже все. Щодо акцизного податку на пальне, є велика кількість поправок. Звісно, будемо дивитися як себе поведе голова Комітету. Але вже можна зробити висновки з його поправок, які він завжди готує, переписуючи весь проєкт закону, той що приймався в першому читанні. Він пропонує повернутися до урядового проєкту закону, тобто підвищити ставки акцизного податку вже. Очевидно, з 01.07 цього вони не встигнуть зробити, тому перші кроки будуть зроблені чи з 1 серпня або з 1 жовтня", - сказала вона.

Політика така: підняти податки, а там побачимо: "Тобто інфляція - нічого страшного, переживете. В нас дуже низький зараз відсоток інфляції. Якщо він трохи збільшиться, для людей це не проблема. Те, що ми зараз в енергетичній кризі, і абсолютно всі будуть використовувати пальне, щоб забезпечити себе світло, згодом теплом, а згодом взагалі виживанням, - це нікого не турбує. В них є така в стала думка, що в людей є багато можливостей і їх треба витріпати. Як буде далі - побачимо", - додала Южаніна.

За її словами, скоріше за все, найближчими тижнями на засіданнях у Верховній Раді обидва закони будуть прийняті.

"Здається, що найбільша кількість звернень, листів від народних депутатів саме про те, що неможливо зараз підвищувати податки на пальне. Звертаються і громадські організації, і місцева влада. Дуже багато прийнятих рішень на сесіях територіальних громад, але на це не будуть зважати. Оскільки завтра терміново збирається засідання, щоб розглянути ці поправки і скоріше виносити в зал. Побачимо, що буде творитися з підняттям акцизів на тютюнові вироби. Чи залишать для себе таку можливість уряд і голова комітету - продовжувати політику зменшення акцизів на окремі тютюнові вироби, і водночас не підвищувати на класичні тютюнові вироби. Питань дуже багато", - додала Южаніна.