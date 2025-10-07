"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності", - пишуть поліціянти.

5 жовтня близько 23:00 у Святошинському районі Києва поліціянти зупинили автомобіль Ford за порушення правил дорожнього руху – невиконання вимог дорожнього знаку "Контроль". Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за ухилення від призову. Йому запропонували поїхати до Святошинського РТЦК для уточнення обставин, і він погодився добровільно.

На місце події прибула дружина водія, яка поводилась агресивно: виходила на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці не застосовували силу, а викликали швидку, щоб запобігти травмам.

Як зазначили в поліції, коли жінка приїхала, чоловік уже знаходився в екіпажі, проте відмовився виходити з авто і поїхав до РТЦК для уточнення даних. "Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося", – підкреслили правоохоронці.

Поліція також оприлюднила відео з бодікамери, щоб громадськість могла оцінити ситуацію "на основі фактів, а не емоційних заяв".