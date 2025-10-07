"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК
Національна поліція України заперечує інформацію про "викрадення" чоловіка на блокпості в Києві: водій, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації та порушив правила дорожнього руху, добровільно поїхав до ТЦК для перевірки даних
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності", - пишуть поліціянти.
5 жовтня близько 23:00 у Святошинському районі Києва поліціянти зупинили автомобіль Ford за порушення правил дорожнього руху – невиконання вимог дорожнього знаку "Контроль". Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за ухилення від призову. Йому запропонували поїхати до Святошинського РТЦК для уточнення обставин, і він погодився добровільно.
На місце події прибула дружина водія, яка поводилась агресивно: виходила на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці не застосовували силу, а викликали швидку, щоб запобігти травмам.
Як зазначили в поліції, коли жінка приїхала, чоловік уже знаходився в екіпажі, проте відмовився виходити з авто і поїхав до РТЦК для уточнення даних. "Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося", – підкреслили правоохоронці.
Поліція також оприлюднила відео з бодікамери, щоб громадськість могла оцінити ситуацію "на основі фактів, а не емоційних заяв".
