Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Поля, вкриті дронами та вирвами від бомб: як на Сумщині фермери під обстрілами збирають урожай
Ексклюзив

Поля, вкриті дронами та вирвами від бомб: як на Сумщині фермери під обстрілами збирають урожай

Тетяна Яворська
26 вересня, 2025 п'ятниця
07:45
Суспільство

Смак пшениці з розмінованих полів Сумщини знає навіть сам принц Великої Британії Гаррі. Під час першого візиту в Україну королівському сину подарували паску, спечену з борошна, зробленого з пшениці, вирощеної на розмінованих полях Сумської області. А пекли її бабусі з прифронтових сіл. Там і зараз збирають цьогорічний урожай, аби на наступний Великдень українці знову могли пекти святкову випічку. Збирають під ракетами та поміж вибухів

Зміст

Еспресо розпитав у фермерів, як вдається сіяти, обробляти і пожинати в зоні постійних обстрілів та чи є охочі працювати там, де фактично відсутні безпечні умови проведення польових робіт.

Збір українського збіжжя під російським кордоном

"Фермерське господарство Свєтлова" розташоване за 10 кілометрів від російського кордону, в Річківській громаді на Сумщині. Його керівник Вадим Свєтлов, який вже має 15 років досвіду в аграрній промисловості, разом з іншими працівниками збирає цьогорічний урожай пшениці, соняшника, сої та кукурудзи. Повідомлення про нещодавній приліт ракети на поле іншого фермерського господарства, де були поранені 11 працівників, робітників не зупиняють, адже вони розуміють – збіжжя необхідно зібрати поки ще тепло.

Кампанія по збору сої та соняшника розпочалась минулого тижня, розповідає фермер. Триватиме до середини жовтня, далі залишиться ще кукурудза. Перед тим збирали пшеницю, гірчицю, коріандр і кріп. Працюють у полі єдиною командою, яка зібралась ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми тримаємось завдяки нашим хлопцям-працівникам. Стараємось збільшувати зарплату кожен рік, даємо премії. Валюта і ціни ростуть, а ми ж розуміємо, що люди хочуть задовольнити свої базові потреби. Хочемо, щоб вони могли й більше, тому намагаємося платити зарплату вище ринкової, аби працівники були зацікавлені тут залишитись, ще й зважаючи на ризики", – розповідає Вадим Свєтлов.

 

фото: надав Вадим Свєтлов

 

Постійні прильоти КАБів та дронів на поля

Поле, на якому збирають сільськогосподарські культури, вкрите оптоволокном від дронів та вирвами від КАБів. Працівники, каже Свєтлов, на тривогу не зважають, бо в прикордонних районах вона лунає після прильоту, настільки швидко тут усе летить. Орієнтуються на звуки, коли щось підлітає. 

"Часто проводимо інструктаж, як поводитись при обстрілах, як надавати першу  допомогу, щоб мінімізувати ризики. Не групуємо техніку разом. Комбайн, трактор стоять на відстані один від іншого. А ще хтось – одразу везе зерно якнайдалі. Люди обідають чи вечеряють окремо, в різних місцях, адже росіяни бачать і навмисно влучають у скупчення людей, комбайни, трактори. Тому фактично це одне з найважливіших правил – щоб не було масового зібрання в одному місці", – розповідає пан Вадим.

Попри усі небезпеки, каже, звикають працювати в таких умовах. У його господарстві ніхто на роботі не постраждав через бойові дії.

"У дальших регіонах інакше, орієнтуються на повітряну тривогу. А в нас так не спрацьовує. Були випадки, що падали КАБи і все поле було в кратерах. Багато дронів валяється на полях, адже їх глушать РЕБАми, або просто в них батарейки сідають, чи вони з курсу збиваються і падають. Ще був випадок, коли КАБ упав біля хлопців на відстані 150 метрів, але пощастило, бо поряд була дорога на нижчому рівні ніж поле і вони там сховались. Дрони "Молнії" – нашу машину якось атакували. Їх не чути, вони тихо летять – вже як повезе". 

Вадим Свєтлов каже, що часом про небезпеку фермерів попереджають наші військовослужбовці, якщо вони дислокуються неподалік поля.

"Вони мають дуже гарні обладнання, можуть бачити більше і повідомляти нас, що щось летить, але це не всюди. У селі ж зв'язку практично немає – не працює ні мобільний телефон, ні інтернет. Між собою по раціях хіба говорити можемо", – розповідає він.

За спостереженнями, у полі не так страшно працювати, гірше перебувати на складі, бо туди прицільно прилітають дрони.

"У нас по сусідству на склад впав КАБ у травні. 500 кілограмів тротилу – все довкола рознесло. Наш склад дуже був пошкоджений, ми його плівкою накрили, а з сусідського і зовсім нічого не залишилось. Добре, що з людей ніхто не постраждав", – пригадує Вадим Свєтлов.

 

фото: надав Вадим Свєтлов

 

Дорого, бо небезпечно

Фермер розповідає, що військові дії вплинули на собівартість продукції, бо навіть перевезти її не всі погоджуються.

"Із 10 машин, перевізників двоє, можливо, погоджуються приїхати до нас, забрати зерно. А ті, хто погоджується, звичайно, підіймають ціну. Тому ми, звісно, переплачуємо, на відміну від тих аграріїв, які є у більш безпечній зоні. Крім того, раніше ми зберігали все на складі й не платили за зберігання, продавали прямо зі складу. А зараз тут зберігати небезпечно, бо будь-якої миті може щось прилетіти. Треба все вивозити. Тільки зібрали, веземо на елеватор. Тому справді, суттєво піднялась собівартість", – каже фермер.

У прифронтових регіонах аграрії мають деякі пільги від держави – дешевші кредити, з'явилася можливість забронювати 100 відсотків працівників, фонди, які надають техніку у користування на час роботи в полі.

Один із благодійних фондів надав для фермерського господарства Свєтлова в користування комбайн. Після польових робіт його повернуть.

Загалом, каже Вадим, з усіма клопотами можна справитись, якби не обстріли окупантів. Бо хоч люди та звикають до постійних обстрілів, за життя бояться.

"Було б непогано, якби під час збору урожаю на полях були присутні військові, щоб збивали дрони. Або ж щоб ці військові провели нам навчання, де б вони, з досвіду, розповіли предметні речі, як поводиться під час тих, чи інших повітряних атак.

Ми б тоді, можливо, були більш готові до обстрілів", – підсумував аграрій.

 

фото: надав Вадим Свєтлов

Сільське господарство на Сумщині

Під час повномасштабної війни посівна площа на Сумщині скоротилася на 15% – із 1,21 млн гектарів до 1,025 млн га. Здебільшого за рахунок території прикордонних громад, які знаходяться в зоні постійних обстрілів і де відсутні безпечні умови проведення відповідних робіт. Таку інформацію для Еспресо надали у Сумській ОВА.

Наприклад, якщо у 2021 році виробництво зернових та зернобобових культур становило 4 260,8 тис. тонн, то у 2024 році – 3 178,8 тис. тонн.

Попри скорочення обсягів виробництва та військову агресію, на Сумщині, за офіційними даними, перевищуються потреби місцевого споживчого ринку, зокрема у продовольчому зерні ‒ у 5 разів; фуражному зерні ‒ у 6 разів; картоплі ‒ усемеро; овочах та яйцях ‒ вдвічі. Агропродукцію, вироблену на Сумщині (м’ясо, молочна продукція, олія, шрот, зерно, ягоди) експортують до 16 країн, зокрема до Китаю, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Італії, Болгарії, Франції.

Теги:
Статті
Новини
Україна
Суми
Сумщина
Війна з Росією
аграрії
новини Сум
Економіка
Читайте також:
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
24 вересня, 2025 середа
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
ЗСУ, зброя
Автор Олександр Калініченко
25 вересня, 2025 четвер
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
Київ
+4.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.33
    Продаж 49.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
08:28
Південноукраїнська АЕС
У МАГАТЕ заявили про вибух безпілотника поблизу Південноукраїнської АЕС
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 200 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 67 штурмів
08:08
OPINION
Найлогічніше рішення: Польща готується збивати російські дрони
08:00
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
07:49
ППО, ЗСУ
За ніч Сили ППО знешкодили 128 зі 154 БПЛА ворога
07:37
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
07:37
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві
07:17
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 14 артсистем і 2 танки
06:11
Дональд Трамп
Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтоні
05:05
Оновлено
сили ППО
Росія запустила ударні БПЛА по Україні: куди рухаються дрони
00:24
Оновлено
Олександр Зінченко
Ліга Європи: результати усіх матчів 1-го туру
2025, четвер
25 вересня
23:45
Фрідріх Мерц
Мерц підтримав ініціативу фон дер Ляєн надати позику Україні на €140 млрд з активів РФ
23:14
МЗС України
Україна й Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини: Сибіга та глава МЗС Джастін Ткаченко підписали комюніке
22:46
Україна ЄС
Україна та Євросоюз продовжили до березня 2027 "транспортний безвіз"
22:26
Bring Kids Back UA
Проводили багатогодинний допит із автоматами: з ТОТ на підконтрольну територію України повернули 17 дітей
21:28
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Це лише гарні й благородні слова": аналітик Горбач про заяву Зеленського не балотуватись на наступних виборах
21:05
Інсталяція "Замуровані свідчення дитячих потреб"
"Замуровані свідчення дитячих потреб": на "Книжковій країні" у Києві презентували інсталяцію, присвячену дитинству в інтернатах
20:53
Кривбас
Клуб УПЛ виключили з Кубка України через порушення регламенту
20:09
Олена Зеленська та Меланія Трамп
Олена Зеленська зустрілася Меланією Трамп та подякувала за лист-заклик до Путіна щодо дітей
20:08
Ексклюзив
Ганна Гопко
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
20:01
OPINION
Річ не в тому, що сказав Трамп. Головне питання в тому, що ми самі думаємо про себе
19:55
опалення, тепло
Уряд запровадив мораторій на відключення світла та газу боржникам на прифронтових територіях
19:51
Дональд Трамп
Трамп: РФ витратила мільйони доларів на бомби та ракети, але практично не здобула територій
19:39
Огляд
Перший експрезидент Франції у в’язниці: як Ніколя Саркозі зруйнував свою спадщину через гроші диктатора Кадаффі
19:27
Ексклюзив
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Це вже не просто стежка, а цілий автобан": авіаексперт Криволап про удари ЗСУ в Криму
19:27
Дональд Трамп 2017
Трамп в Овальному кабінеті сказав Ердогану, що хоче, аби Туреччина припинила купувати нафту з РФ
19:13
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович
18:55
військовий облік
Чоловіків 25-60 років обліковуватимуть автоматично: уряд спростив постановку та зняття з військового обліку
18:31
Піт Геґсет
Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP
18:20
Ексклюзив
Антоніу Гутерреш
Гутеррешу складно буде керувати ООН після промови Трампа, - дипломат Довгополий
18:05
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, - Енергоатом
18:00
OPINION
Тільки Китай має важелі впливу, щоб підштовхнути Путіна до припинення війни в Україні
17:57
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Найтемнішу ніч" із Трампом ми вже пройшли: президент США не стане проукраїнським, але й не буде проросійським, - Саакян
17:47
Марк Рютте
Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО
17:22
Дональд Туск
Туск звинуватив Трампа у перекладанні відповідальності на Європу після слів президента США про здатність України повернути території
17:12
F-16
США підіймали чотири F-16 через російські літаки біля Аляски
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:34
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV