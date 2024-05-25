Понад 56 тис. військовозобов’язаних українців оновили дані у ЦНАПах
За тиждень роботи електронного сервісу, розробленого для центрів надання адміністративних послуг, оновили свої облікові дані вже понад 56 тисяч військовозобов’язаних українців
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", - йдеться у повідомленні.
Так, за тиждень роботи електронного сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали у ЦНАПах Києва, а також Одеської, Львівської, Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей.
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У Мінцифри нагадують, що для оновлення облікових даних в ЦНАПі потрібно мати із собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон.
Знайти найближчий ЦНАП для оновлення облікових даних можна на мапі за посиланням.
- 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, де можна це зробити.
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