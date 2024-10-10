"Потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце": Стефанчук про заборону мобілізації до 25 років
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував ухвалення законопроєкту щодо заборони мобілізації військовозобов'язаних віком до 25 років
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі, - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - зазначив Стефанчук.
Він наголосив, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цих чоловіків, а й зрозуміти, хто прийде на їхнє місце, адже демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту.
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"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.
Стефанчук розповів, що була прийнята відповідна директива, згідно з якою чоловіків до 25 років не мобілізовували ще до моменту прийняття відповідного закону, а тих, кого вже мобілізували, не закріплювали на складних ділянках фонду.
- У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №11379д, який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
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