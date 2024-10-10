"Потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце": Стефанчук про заборону мобілізації до 25 років

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі, - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що наразі потрібно не лише знайти можливість демобілізувати цих чоловіків, а й зрозуміти, хто прийде на їхнє місце, адже демобілізація - це обвал окремих ділянок українського фронту.

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"Але ми усвідомлюємо, що ці діти 18-25 років попали під мобілізацію через недосконалість законодавства. І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук розповів, що була прийнята відповідна директива, згідно з якою чоловіків до 25 років не мобілізовували ще до моменту прийняття відповідного закону, а тих, кого вже мобілізували, не закріплювали на складних ділянках фонду.